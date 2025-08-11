Трамп сделал признание о поездке в Россию на этой неделе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что оговорился, когда заявил о предстоящей поездке в Россию 15 августа.

«Президент России (Владимир Путин. — RT) едет в нашу страну. А не мы в его страну или в третью страну», — сказал он.

Он также назвал решение Путина приехать на встречу на Аляску «очень уважительным».

Кроме того, Трамп заявил, что ждёт конструктивной встречи с Путиным. После неё, по его словам, он собирается позвонить европейским лидерам.

Ранее Трамп во время выступления перед журналистами сказал, что «едет в Россию в пятницу».