Сийярто: Венгрия не допустит попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа
Венгрия заверила Россию, что сделает все возможное, чтобы не допустить попыток Евросоюза помешать успеху встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске.
Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.
"Сегодня днем мы обсудили по телефону с первым заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым международные политические условия, предшествующие саммиту", - отметил глава венгерского МИД. "Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем ему всю необходимую поддержку и сделаем всё, чтобы помешать усилиям Брюсселя сделать саммит невозможным и трудным", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).