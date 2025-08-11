Европейская страна пообещала помешать Брюсселю сорвать встречу Путина и Трампа

Венгрия заверила Россию, что сделает все возможное, чтобы не допустить попыток Евросоюза помешать успеху встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.