Трамп раскритиковал позицию Зеленского по миру с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако не согласен с его позицией по обмену территориями.

© Lenta.ru

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно одобрение на обмен землей», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп допустил, что следующая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти в формате переговоров Путина с Зеленским или в трехстороннем формате с его собственным участием.

9 августа Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. По его словам, Конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки.