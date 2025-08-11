Трамп заявил о планах выйти из дипломатии по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции сам глава государства, передает агентство Reuters.

«Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец», — резюмировал президент Соединенных Штатов.

При этом Трамп заявил, что ему хватит всего «пары минут» в начале переговоров с Путиным, чтобы понять «возможна ли сделка по Украине».

Ранее Трамп заявил, что собирается в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным настоять на завершении конфликта на Украине.

При этом американский лидер подчеркнул, что хотя поддерживает хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, но не согласен с его позицией по обмену территориями.