Трамп прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа, будет «предварительной».

Так американский лидер Дональд Трамп прокомментировал саммит глав государств в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Это будет скорее предварительная встреча», — заявил президент США.

Трамп также заявил, что его следующая встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться в «трехстороннем формате», то есть в ней примет участие украинский лидер Владимир Зеленский. Глава Белого дома подчеркнул, что «намерен организовать» такие переговоры.