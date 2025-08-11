Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть территорий, утраченных в конфликте с РФ. Соответствующие заявления он сделал в понедельник, 11 августа, в рамках пресс-конференции в Белом доме.

Трансляцию конференции проводит The Washington Post и ряд других американских СМИ.

При этом 9 августа американский лидер объявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Украиной, но допустил возможность его проведения. В тот же день глава Белого дома сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.

Также он добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным на Аляске будет убеждать его завершить конфликт на Украине. Он отметил, что их предстоящая встреча будет «скорее предварительной». Также он допустил, что по итогам российско-американского саммита он может выйти из дипломатии по Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 15 августа, он «приедет в Россию», где он встретится с Владимиром Путиным. Однако позже американские СМИ написали, что глава государства просто оговорился.