Лесные пожары подобрались к популярным курортам Черногории

В Черногории лесные пожары на подступах к популярным курортам страны. Как сообщает Vreme, огонь подступил к отелю поселка Чањ. Пламя бушует в 50-ти метрах от гостиницы. Семьи покидают свои дома в районе Горни-Рогами, где пожар приблизился к частным участкам.

В ряде поселений отсутствует электричество. Руководство государства запросило помощь у Сербии, которая планирует направить в Черногорию российские вертолёты Ка-32, предназначенные для борьбы с огнем.

Вместе с тем глава Демократической народной партии Милан Кнежевич опасается, что европарламент может заблокировать процесс переговоров о вступлении Черногории в ЕС, если будет принята помощь Сербии.

В то же время, политик усомнился в своевременной помощи НАТО, которое не оказало поддержку на должном уровне во время наводнения в стране в 2010 году.