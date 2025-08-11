Медузы парализовали работу АЭС во Франции

Четыре энергоблока крупнейшей французской АЭС «Гравлин» приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора EDF.

Отмечается, что второй, третий и четвертый энергоблоки автоматически остановили работу 10 августа между 23:00 и 00:00 по местному времени (00:00 и 01:00 по московскому времени). Утром в 06:20 по местному времени (07:20 по московскому времени) также прекратил работу шестой энергоблок.

«Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций, расположенных в неядерной части объекта. Произошедшее не оказало влияния на безопасность АЭС и ее персонала», — говорится в тексте.

В настоящее время специалисты станции проводят диагностику оборудования.