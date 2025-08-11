В Белом доме назвали оговоркой слова Трампа о поездке в Россию

Президент США Дональд Трамп допустил оговорку, заявив, что посетит Россию в эту пятницу.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

«На сегодняшний день никаких изменений места встречи Путина и Трампа не было — она состоится на Аляске», — приводятся слова представителей Белого дома в публикациях американских изданий.

11 августа Трамп во время пресс-конференции заявил, что собирается посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе. По его словам, поездка запланирована на эту пятницу, 15 августа.

До этого сообщалось, что российский и американский лидеры договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что Путин и Трамп, в частности, могут поговорить об обмене территориями и отказе Украины от вступления в НАТО.

Украинского президента Владимира Зеленского на этой встрече не будет. Однако, как сообщил CNN, в этот момент он будет присутствовать на Аляске.