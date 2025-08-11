Трамп приедет в Россию на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что 15 августа он посетит Россию для разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции о безопасности в Вашингтоне. По словам Трампа, 15 августа он собирается посетить Россию для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», — заявил он.

Трамп направил нацгвардию США в Вашингтон

Ранее администрации Путина и Трампа объявили о том, что 15 августа президенты планируют личную встречу на Аляске.