В Польше прокомментировали раскол между Трампом и Зеленским

Раскол между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским из-за саммита на Аляске стал успехом для российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Ранее Bloomberg писало, что Зеленский лихорадочно хочет избежать утраты территорий по итогам встречи Путина и Трампа на Аляске.

«Конфликт между администрацией Трампа, Зеленским и европейскими лидерами — это очень большим успех для Путина», — говорится в тексте.

Кроме того, по мнению Rzeczpospolita, успех главы РФ также заключается в том, что встреча на Аляске «разрушит его международную изоляцию».

Напомним, что саммит Путина и Трампа на Аляске состоится 15 августа. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.