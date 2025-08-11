США боятся поражения от России и Китая в ядерной гонке. Поэтому американский лидер Дональд Трамп спешит встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил мнение в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Для США складывается крайне неблагоприятная с точки зрения стратегического ядерного баланса в мире ситуация. Соединенные Штаты проигрывают гонку ядерных вооружений не только России, но уже и Китаю. В ближайшее время Америке придется сдерживать не одну, а уже две ядерные сверхдержавы — Российскую Федерацию и КНР», — считает Батюк.

Встреча президентов Путина и Трампа состоится 15 августа. По соглашению сторон, она пройдет на Аляске.