Зеленский сделал заявление о моменте для достижения мира на Украине
В настоящее время появился «реальный шанс» для достижения мира на Украине.
Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.
«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность – гарантированной», — написал Зеленский.
В Раде объяснили, почему Зеленский срывает мирный план Трампа
Представитель Киева сообщил, что рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с западными партнерами. Политик также подчеркнул, что «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.