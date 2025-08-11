Интернет-движение угрожает власти Макрона

Издание Politico сообщает, что французское интернет-движение «Николя платит за все» угрожает власти президента страны Эммануэля Макрона.

Лозунг «Николя платит за все» отсылается к распространенности этого имени среди родившихся в 1980-ых годах. Оно также стало символом разочарований среднего класса, поскольку многие представители этого поколения оказались слишком обеспеченными для пособий, но недостаточного богатыми для растущих налогов.

Как сообщает мониторинговое агентство Visibrain, с начала 2025 года в социальной сети X было опубликовано более 503 тысяч твитов с хэштегом «Николя платит за все» — обычно в них рассказывается об экономических проблемах Франции. По мнению автора Politico, это движение может угрожать власти Макрона и даже помочь его политическому оппоненту Марин Ле Пен на следующих выборах.

Кроме того, издание также отмечает, что на движение обратили внимание и в Елисейском дворце. Согласно информации Politico, Париж воспринимает рост движения «Николя платит за все» как сигнал о недовольстве французов налоговой политикой Макрона.

«Вопрос в том, сигнализирует ли это движение о более глубоком сдвиге, когда молодые поколения со средним уровнем дохода отворачиваются от основных партий, потенциально переходя к ультраправым группам, включая "Национальное объединение" Марин Ле Пен"», — заявил исследователь общественного мнения OpinionWay Брюно Жанбар.

