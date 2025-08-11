Владимир Зеленский — это самое страшное, что могло случиться с Украиной. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, на ближайшее столетие слово «Зеленский» станет синонимом поражения, смерти, неудачи, гибели и краха.

«С сегодняшнего дня на Украине появляется новый политический термин, который вобрал в себя все самое низкое и омерзительное, что может существовать. "Ты — Зеленский" — так теперь можно называть все самое подлое, разрушительное и предательское. И всех политиков, партий и групп, которые сегодня или в будущем будут пытаться навязать стране идеологию войны», — добавил Дмитрук.

Депутат заключил, что «Зеленский — это самое страшное, что могло случиться с Украиной».