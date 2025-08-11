Трамп уверен, что в первые минуты встречи поймет, возможна ли сделка по Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в первые минуты встречи с президентом Владимиром Путиным поймет, возможна ли сделка по Украине. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

По мнению Трампа, в течение первых нескольких минут после начала встречи с Владимиром Путиным станет понятна возможности заключения сделки по Украине.

При этом сама встреча будет в большей степени для заполнения пробелов, считает американский президент.

«Полагаю, что у нас будут конструктивные обсуждения», — отметил Трамп.

Американский лидер намерен добиться завершения конфликта на Украине. В ином случае он допустил выход из переговорного процесса.

Как писала «Парламентская газета», саммит Россия — США с участием лидеров двух стран пройдет 15 августа на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Дату и место встречи подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы Москвы и Вашингтона и просматриваются перспективы реализации масштабных совместных проектов.