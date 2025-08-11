Соседи Цукерберга пожаловались на частые вечеринки и агрессивную охрану

Жители района Кресент-Парк в американском штате Калифорния, который соседствуют с миллиардером Марком Цукербергом, выразили недовольство усиленным наблюдением за ними, присутствием полиции, которая перекрывает дороги, и частыми вечеринками. Об этом сообщила газета The New York TImes.

© Вечерняя Москва

С 2011 года Цукерберг вложил свыше 110 миллионов долларов (8,8 миллиарда рублей — прим. «ВМ») в приобретение по меньшей мере 11 домов в этом районе, создав обширный жилой комплекс, в котором находится в том числе частная школа для его детей.

Соседи бизнесмена пожаловались на наличие камер на домах Цукерберга, которые охватывают и их территорию. Кроме того, частная охранная команда Цукерберга, находясь в машинах, наблюдает за прохожими и задает им вопросы.

Местные жители также отметили частые вечеринки, которые миллиардер организовывает для работников своих компаний — они проводятся в нескольких свободных домах, которые принадлежат Цукербергу. Кроме того, по мнению его соседей, городские власти и полиция демонстрируют чрезмерное почтение к бизнесмену в ущерб интересам остальных, передает газета.

