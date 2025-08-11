Страны Евросоюза не смогут повлиять на ход событий вокруг саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал нидерландский эксперт в области международных отношений Кейс ван дер Пейл.

Ранее американские СМИ сообщали, что ЕС поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске. Кроме того указывалось, что Евросоюз намерен разработать стратегию, которая позволит ему «повлиять на исход саммита издалека».

Комментируя это, ван дер Пейл заявил, что ЕС «больше не функционирует в качестве независимого образования», не считая некоторых стран Восточной Европы.

«Я не думаю, что государства Евросоюза играют какую-либо значимую роль в данный момент. У всех свои проблемы. Франция — банкрот, Италия — банкрот, Германия стремительно теряет свой экономический вес, а остальные не в силах повлиять на ход событий. И я не думаю, что Трамп мог бы быть сильно впечатлен какими-либо действиями европейцев», — добавил он.

При этом, по мнению политолога, в ходе саммита можно опасаться провокаций со стороны фашистов на Украине и британских спецслужб.