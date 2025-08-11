Макрон выступил с предложением по сектору Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации обстановки в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France-Presse.

Согласно инициативе, коалиция будет существовать под эгидой ООН, а ее целью будет поддержка населения Газы и стабилизация обстановки в регионе. Кроме того, Макрон также выступил с критикой Израиля из-за расширения операции в секторе Газа. По его мнению, это стало «стремительным рывком в сторону постоянной войны».

«Французский президент предлагает "международную коалицию под мандатом ООН", с "приоритетом" для "борьбы против терроризма, стабилизации Газы, поддержки ее населения и установления мирного и стабильного правительства», — сообщает источник.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна принять активное участие в урегулировании конфликта на Украине.