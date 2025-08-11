Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном, состоящего из 17 пунктов. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

Согласно документу, Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу. Кроме того, они отказываются от применения силы друг против друга. Стороны также не смогут ссылаться на внутренние законы для невыполнения его пунктов.

На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран. На базе отдельного соглашения стороны проведут делимитацию границы.

Помимо этого, Баку и Ереван заявили об осуждении всех видов сепаратизма и терроризма и намерении вести борьбу с этими явлениями в рамках своих юрисдикций.

Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева 8 августа была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.

Стороны также отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира. Помимо этого, Армения и Азербайджан договорились обнародовать текст парафированного в Вашингтоне соглашения 11 августа.