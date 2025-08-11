Зеленский предложил условия для отмены санкций против России

Отмена международных санкций против России должна быть связана с гарантиями безопасности Украине.

Условия для пересмотра рестрикций предложил во время разговора с премьер-министром Канады Марком Карни президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram его пресс-служба.

«Без Украины нельзя принимать никакие решения, касающиеся нашего будущего и безопасности наших людей. Так же как и не может быть никаких решений без четких гарантий безопасности. Пока этого не будет, санкции против России должны работать», — говорится в публикации.

Он добавил, что в Киеве якобы хорошо понимают намерения России и уверены в нежелании Москвы останавливать конфликт.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.