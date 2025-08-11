Опубликован проект мирного договора Армении и Азербайджана

СТАМБУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал историческим шагом на пути к обеспечению прочного мира на Южном Кавказе подписание в Вашингтоне совместной декларации между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Соглашение, достигнутое 8 августа в Вашингтоне, стало историческим шагом на пути к установлению прочного мира на Южном Кавказе. <...> Я выразил свое удовлетворение всем этим моему брату [президенту Азербайджана] Ильхаму [Алиеву]. Я подчеркнул, что Турция всегда будет на стороне Азербайджана", - сказал Эрдоган.

По его словам, в понедельник он обсудил вашингтонские договоренности с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Создание мирной обстановки, восстановление автомобильных и железных дорог, открытие пограничных пунктов и обеспечение свободного движения товаров будут отвечать интересам всех стран нашего региона", - отметил турецкий лидер.

8 августа Алиев и Пашинян по итогам трехсторонней встречи при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

11 августа Баку и Ереван опубликовали текст мирного соглашения, состоящего из 17 пунктов. Для его реализации будет создана совместная комиссия. В соответствии с документом стороны отказываются от территориальных претензий и применения силы в отношении друг друга, а также от присутствия силовиков из третьих стран на границе. Делимитация границы будет проведена на основе отдельного соглашения. Кроме того, стороны обязуются отозвать международные иски друг против друга в течение месяца после вступления соглашения в силу. После завершения процедур по ратификации документа между странами будут установлены дипломатические отношения.