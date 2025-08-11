Пока вы не уснули: предупреждение Киеву от страны ЕС и жесткий ответ РФ Японии

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Страна Европы сделала предупреждение Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил руководству Украины, что ее поддержка не безгранична и имеет свои условия. Об этом он написал в колонке для издания «Европейская правда».

По словам министра, Прага поддерживает стремление Киева к интеграции в Европейский союз и НАТО и помогает Украине на этом пути, однако эта помощь будет продолжаться лишь при соблюдении определенных требований.

В России жестко ответили на претензии Японии

Претензии Японии на Южные Курилы — это не более чем личные желания, которые возведены в ранг национальной идеи. Об этом заявил NEWS.ru депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов.

Как уточнил парламентарий, первопроходцами этих земель были русские казаки в середине XVII века. По его словам, есть итоги Второй мировой войны, которые не подлежат пересмотру. Так, «японские притязания на Южные Курилы — не более чем хотелки, которые возведены в национальный культ», отметил депутат.

Названы «четыре сценария» переговоров Путина и Трампа

Первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук назвал четыре сценария, по которым может развиваться ситуация переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению эксперта, встреча на Аляске — это не конечный пункт, поскольку уже анонсирована следующая встреча глав двух государств, но уже в России. Пинчук подчеркивает, что переговоры Путина и Трампа будут лишь началом нового дипломатического трека и дадут старт политическим процессам.

Трамп окончательно расстроил Европу

Президент США Дональд Трамп окончательно «расстроил» Европу, договорившись о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, план ЕС сражаться с Россией с помощью Украины и отомстить за победу во Второй мировой рушится, о чем говорят заголовки европейских СМИ.

На фоне подготовки встречи двух лидеров журналисты западной прессы стали обсыпать Трампа ругательствами, а особенно в этом усердствуют британские СМИ. Его называют «слабым», «наивным» и «неопытным дипломатом». Противостоит ему в публикациях «коварный», «гениальный мастер манипуляций» и «шпион КГБ» Путин.

В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

«Партия войны» делает все, чтобы мирное соглашение по Украине не было заключено, а сам конфликт продолжался, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нельзя решать дальнейшую судьбу украинских территорий, не учитывая мнение Европы и Украины. Он также предостерег от заключения мира, «который вознаграждает агрессивное продвижение России» и якобы может воодушевить Москву «на новые продвижения».

Симоньян озвучила связанное со встречей Путина и Трампа сомнение

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила сомнение, связанное со встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запланированной на 15 августа. Об этом она порассуждала, отвечая на вопросы участников форума «Истоки», запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не можем с вами сказать с уверенностью даже на 50 процентов, что эта встреча вообще состоится. А тем более — что из нее выйдет», — заявила Симоньян, отвечая на вопрос одного из слушателей о том, как, по мнению журналистки, пройдет встреча президентов России и США.

Россиянам дали совет перед выходом на пенсию

Перед выходом на пенсию необходимо позаботиться о создании финансового резерва, который позволит поддерживать достойный уровень жизни в пожилом возрасте. Об этом заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По мнению эксперта, финансовое планирование после выхода на пенсию поможет поддерживать привычный уровень жизни и реализовать свои мечты. Он подчеркнул, что для этого необходимо реалистично оценить свою текущую финансовую ситуацию.

Стало известно, кому в России могут запретить работать без высшего образования

В России выступили за введение запрета на репетиторство без высшего образования. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил экс-глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

По словам собеседника, в репетиторской отрасли в последние несколько лет появилось много мошенников. Как отмечается, «люди отдают деньги учителям без какой-либо профподготовки».

На Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО

Мать погибшего бойца СВО из Швейцарии подала в суд на телеведущую Ларису Гузееву за клевету в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, уроженец Орска Никита С. прожил 16 лет в Швейцарии, но в 2014 году отправился на Украину воевал на стороне ЛДНР под позывным Винни.

Собиравшим деньги на похороны Бутусова артистам заблокировали счета

Собиравшие деньги на похороны театрального режиссера Юрия Бутусова артисты сообщили о блокировке счетов. Об этом рассказал портал «Страсти».

Одной из тех, кто опубликовал сообщение о сборе на похороны первыми, была актриса Чулпан Хаматова. Вскоре она удалили пост из социальных сетей.

