Первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук назвал четыре сценария, по которым может развиваться ситуация переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению эксперта, встреча на Аляске — это не конечный пункт, поскольку уже анонсирована следующая встреча глав двух государств, но уже в России. Пинчук подчеркивает, что переговоры Путина и Трампа будут лишь началом нового дипломатического трека и дадут старт политическим процессам.

«В том числе в отношении Украины. Почему я говорю "в том числе"? Потому что Аляска в первую очередь выбрана как зона экономического сотрудничества России и США, без Украины. То есть это в первую очередь вопросы Северного морского пути, добычи огромных объёмов энергоресурсов и редкоземельных металлов в зонах Северного морского пути, на прилегающих территориях на шельфе», — заявил эксперт.

Однако украинский вопрос является для Вашингтона и Москвы камнем преткновения, из-за чего по нему также потребуется принять решения. Они, по мнению Пинчука, довольно понятны.

Первый сценарий предполагает заморозку по линии боевого столкновения. Второй — некий размен территориями. Политолог отмечает, что к этому варианту склоняются многие, однако сам он в него не верит. Для него нужен элемент политической устойчивости и продолжения финансирования Украины.

«Потому что все прекрасно понимают, что первый день мира или перемирия — это первый день прекращения финансирования Украины со стороны западных стран. Никто не будет финансировать мирный процесс на Украине», — подчеркивает Пинчук.

Третий вариант предполагает отсутствие достижения договоренностей между сторонами. По мнению Пинчука, это маловероятно, ведь РФ и США по меньшей мере объявят декларацию о мирных инициативах, с заявлением о том, что дальше вопрос будут прорабатывать специалисты, а после последуют мероприятия по синхронизации позиций с ЕС и Украиной.

По мнению политолога, в этом смысле рассуждения о том, что вслед за встречей Путина и Трампа последует их совместная встреча с Зеленским, верны. Однако Москва сделает все, чтобы этого не допустить, ведь российский лидер неоднократно говорил, что если подобные переговоры и пройдут, то будут максимально конкретными.

«А так как мы считаем Зеленского нелегитимным президентом, то встреча Путина и Зеленского ущербна и с практической точки зрения. Если следовать нашей же собственной логике, то любые документы, которые с ним будут подписаны без участия Верховной рады, не образуют полноценных юридических последствий. Но как компромисс, в теории, возможен и вариант "двух касаний". Поэтому в сухом остатке четыре возможных сценария», — заключил Пинчук.

Напомним, что 15 августа на Аляске пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. СМИ сообщали, что Зеленский может лично туда приехать во время переговоров российского и американского лидеров, однако трехстороннюю встречу пока проводить не планируется.