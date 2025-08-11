Сообщения о возможном бегстве Владимира Зеленского из Киева не соответствуют действительности, так как бежать украинскому руководству просто некуда. Об этом заявил News.ru политолог экспертного клуба «Дигория», руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин.

По его словам, слухи о возможном бегстве Зеленского, как и о том, что к зиме российские войска окажутся под Киевом, являются «сильным информационным шумом и повышенной нервозностью».

«Это типично для напряженной военной ситуации. Даже несмотря на то, что стратегической инициативой в зоне СВО прочно овладели ВС РФ, Банковая улица давно морально обанкротилась и киевский режим коллапсирует, полностью завися от внешней поддержки со стороны США и ЕС», — пояснил Прокопишин.

Эксперт уверен, что у правящей верхушки Украины нет возможности сбежать, так как «дезертировать без разрешения зарубежных хозяев» равносильно смертному приговору.

«Западные спонсоры киевского режима (…) не только никому не дадут больше тикать из страны, но собираются даже планомерно возвращать из-за рубежа уже сбежавших украинцев призывного возраста. Такие планы постоянно обсуждаются на высоком официальном уровне в США и ЕС», - констатировал Прокопишин.

Ранее украинские СМИ пришли к выводу, что у Владимира Зеленского осталось два плохих варианта после того как он публично выступил против предложений президента США Дональда Трампа. Киев либо полностью лишится американской военной помощи, включая разведывательные данные, либо будет вынужден вывести войска с территории ДНР.