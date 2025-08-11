Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Об этом сообщает Time of Israel.

По словам Тунберг, в отличии от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, 31 августа из Испании выйдут десятки судов.