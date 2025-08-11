Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы
Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Об этом сообщает Time of Israel.
По словам Тунберг, в отличии от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, 31 августа из Испании выйдут десятки судов.
«4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в знак солидарности с палестинским народом!» — заявила активистка.