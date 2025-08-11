Противостояние РФ и строгость к Украине: что ждать от нового президента Польши Навроцкого

Новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий — 6 августа в Варшаве прошла его инаугурация. В ходе предвыборной кампании его обвиняли в сутенерстве и причастности к ОПГ, а две трети граждан не верят в то, что Навроцкий будет хорошим главой государства. РИА Новости рассказало, что сейчас происходит в польской политике и чего ждать в будущем.

Смена конституции

После инаугурации Навроцкий произнес речь. Он заявил, что намерен поддерживать отношения в рамках ЕС, однако не согласится на то, чтобы Брюссель отобрал у Варшавы полномочия, особенно в вопросах, которые не закреплены в европейских договорах. Президент понимает, что в стране есть серьезные разногласия, однако они будут преодолены. Вместе с тем Навроцкий признался, что хочет заменить текущую конституцию.

«Сегодня, спустя почти 30 лет, мы находимся в совершенно другой социальной и геополитической ситуации. В последнее время было очень много споров о полномочиях, конституция нарушается так регулярно, что мы, как политический класс, должны приступить к работе над новым основным законом, который будет готов к принятию — надеюсь и верю — в 2030-м», — сказал он.

В первую очередь реформа предполагает укрепление президентской власти. Сейчас Польша является парламентской республикой. Президент может выступать с законодательными инициативами, накладывать вето на законопроекты, которое можно преодолеть, утверждает премьера, назначает послов и судей. Кроме того, глава государства в Польше может объявлять чрезвычайное положение. По всей видимости, Навроцкому таких полномочий мало.

Поляки не считают, что новый президент будет достойным главой Польши. Согласно SW Research, лишь 14,1% опрошенных в этом уверены. Еще 27% считают Навроцкого посредственным лидером, 11,2% — плохим, а еще 18,4% — очень плохим. Ситуация даже заставила премьер-министра Дональда Туска выступить с обращением.

«До сих пор я сотрудничал с тремя президентами. С Лехом Качиньским взаимодействие было сложным, но не враждебным, с Брониславом Коморовским — дружественным, но требовательным, с Анджеем Дудой — несложным и очень предсказуемым. Как получится с четвертым? Мы справимся… Мы все верили, что честность, доброта и любовь победят. А то, что произошло, подвергает эту веру серьезному испытанию», — заявил Туск.

Однако не все уверены в том, что работа президента и правительства сладится. По мнению правоконсервативного «Радио Мария», Навроцкого ждет два года тяжелого противостояния с кабмином.

Поддержка Трампа

Во внешнеполитическом треке у Навроцкого проблем не наблюдается. Например, американский лидер Дональд Трамп не скрывает своей симпатии к политику — на инаугурацию он прислал ему скульптуру американского орла. Кроме того, поддерживал президент США его и во время предвыборной кампании.

Есть и схожее в их политике. Например, и Трамп, и Навроцкий, выступают против мигрантов. Кроме того, польский лидер обещает укреплять армию, как этого хотят США. Он уже заявлял, что поддержит все усилия по модернизации польских вооруженных сил, чтобы сделать их мощнейшими среди членов НАТО в ЕС.

Менять отношения с Украиной Навроцкий не планирует. Накануне инаугурации он звонил Владимиру Зеленскому, где дал волю антироссийской риторике, назвав РФ «неоимперским» и «колониальным» государством, а также пообещав Киеву поддержку Варшавы. В то же время новый президент потребовал от Украины изменить подход к важным для Польши историческим вопросам.

Нападки на Россию

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин не ожидает от Навроцкого серьезных перемен во внешней политике. Специалист напомнил, что новый президент — представитель консерваторской партии «Право и справедливость», как и его предшественник Дуда.

«Впрочем, более радикальный, поэтому у Туска с ним возникнет много проблем. Недаром Навроцкий уже объявил о желании изменить конституцию. Но все это внутренняя политика», — подчеркнул эксперт.

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский полагает, что Навроцкий будет строже с Украиной, чем Дуда, но партнерство сохранит. Он напомнил, что долгое время президент возглавлял Институт национальной памяти, из-за чего для него важно добиться справедливости в проблемных вопросах, связанных с Украиной.

Говоря о будущем польско-российских отношений Неменский не исключил разрыва дипломатических связей. Эксперт считает, что новый польский президент начнет атаку на Москву с провокационных трактовок исторических событий.