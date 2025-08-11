Украина «молится»: посол сделала заявление о встрече Путина и Трампа

Вся Украина молится о том, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «принесла отличные результаты». Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, слова которой приводит The Hill.

Дипломат поблагодарила президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за стремление по достижению мира, подчеркнув, что Киев ценит их усилия. По словам Маркаровой, Украина надеется, что «этот натиск» «позволит нам вместе найти решение» и приведет к миру.

Напомним, что 15 августа на Аляске пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. СМИ сообщали, что во время переговоров российского и американского лидеров может приехать Владимир Зеленский, однако трехстороннюю встречу пока проводить не планируется.

В преддверии встречи Зеленский заявил, что Россия хочет обмануть Америку, заверив, что «не допустит этого». А глава европейской дипломатии Кая Калласс объявила экстренный сбор глав МИД европейских стран. Она подчеркнула, что Киев и Брюссель должны быть включены в процесс заключения любого соглашения между Вашингтоном и Москвой относительно украинского конфликта.