Раскрыт страх Европы в преддверии встречи Путина и Трампа

Страны Европы боятся, что их роль в урегулировании конфликта на Украние будет сведена к минимуму на фоне запланированной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.

«Мы рискуем остаться незаметными в истории», — заявил телеканалу европейский дипломат на условиях анонимности.

В частности сообщается, что европейские чиновники обеспокоены отсутствием информации о предложениях Кремля по Украине, которые до сих пор не были публично озвучены.

Зеленский выступил с обращением перед встречей Путина и Трампа

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Вашингтон пообещал проконсультироваться с европейскими партнерами перед предстоящим саммитом США и России.

До этого Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.