Президент США Дональд Трамп окончательно «расстроил» Европу, договорившись о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, план ЕС сражаться с Россией с помощью Украины и отомстить за победу во Второй мировой рушится, о чем говорят заголовки европейских СМИ.

На фоне подготовки встречи двух лидеров журналисты западной прессы стали обсыпать Трампа ругательствами, а особенно в этом усердствуют британские СМИ. Его называют «слабым», «наивным» и «неопытным дипломатом». Противостоит ему в публикациях «коварный», «гениальный мастер манипуляций» и «шпион КГБ» Путин.

«Он будет жестким и обаятельным, он не уступит ни на миллиметр, он наведет туман на будущее, а для русской аудитории сумеет утонченно показать свое презрение», — пишет Daily Mirror.

Таким образом, на медиауровне между Путиным и Трампом пытаются вбить клин, однако это выглядит неуклюже, а опытные лидеры на подобное не поведутся. Однако «бурю в стакане» можно увидеть и на более высоком уровне — например, переговоры в офисе МИД Великобритании с представителями Киева и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которые прошли вскоре после объявления саммита между РФ и США.

«По итогам этих посиделок европейцы родили свое предложение, которого у них никто не спрашивал. Они хотят от Трампа, чтобы он пригласил к участию в переговорах Украину, потребовал бы прекращения огня как условия для переговоров, не соглашался бы на вывод ВСУ из Донбасса и на запрет членства Украины в НАТО», — отмечает агентство.

Лидеры Европы и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также озвучили уже весь «список хотелок», мотивируя это приверженностью ЕС к «принципу нерушимости границ». Однако, этого же они не желали во времена развала Югославии. Вместе с тем неизвестно, смогут ли европейцы реально сделать что-то для срыва встречи Путина и Трампа. С одной стороны, Владимира Зеленского могут «накрутить» до такой степени, что он снова поссорится с американским лидером — это откроет для России «новые возможности». С другой стороны, европейцам уже удалось сорвать мирные переговоры в 2022 году в Стамбуле.

«Особую опасность тут представляет то, что поводом для срыва мирного процесса становятся отвратительные и кровавые провокации. В 2022-м это была инсценировка в Буче, когда трупы людей, убитых вэсэушниками, разложили вдоль дорог и продали в СМИ как "преступления российской армии". Что это может быть сейчас?» — отмечается в публикации.

В частности, Киев может обстрелять своих или ударить по Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уже предупредил, что украинские военные планировали обстрелять краматорский роддом из артиллерии и выдать это за обстрел с российской стороны. Кроме того, СВР заявляла о планах Великобритании подорвать танкер с нефтью из РФ, чтобы обвинить Москву в экологической катастрофе.