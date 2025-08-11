Обзор иноСМИ: действия ФРГ в Балтийском море, роль Су-35 в украинском конфликте

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Огромный удар по мировой экономике»

Украинский кризис привел к потере 1% мирового ВВП или около 1,5 триллиона долларов, нарушив энергетические, зерновые, логистические и инвестиционные потоки не только между Россией и Украиной, но и во всей Евразии. Войны являются самой большой угрозой для экономики, пишет турецкое издание Sabah.

По данным экономистов, которые приводит издание, только потери ВВП Украины к концу 2025 года составят порядка 120 миллиардов долларов, а общие капитальные потери приближаются к одному триллиону долларов. А есть еще и рост цен на продовольствие и энергоносители в регионе. «В любом случае в этом конфликте не будет победителей, а будут лишь те, кто платит цену», - подчеркивается в статье.

«Германия готовится защищаться в Балтийском море»

Балтийское море стало центром «гибридного поля боя России» и Берлин намерен усилить защиту от расширяющегося влияния Москвы в регионе не только с помощью новейших технологий, но и при помощи спецподразделений GSG-9, пишет Bild.

Основное внимание в Германии уделяется критически важной морской инфраструктуре и «наблюдению за российским теневым и военным флотом». При этом задействованы морские силы спецназа GSG-9, а новейшие суда Федеральной полиции оснащены артиллерией. «Для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море мы должны принять более жесткие меры. Подозреваемые танкеры из теневого флота России могут быть задержаны, а экипажи допрошены», - заявил Марк Хенрихманн, возглавляющий комитет по разведке Бундестага.

Роль Су-35 в украинском конфликте

Истребители Су-35 играет ведущую роль в конфликте на Украине, обеспечивая превосходство России в воздухе и прикрывая бомбардировщики и штурмовики, наносящие авиаудары по военным объектам. А в мае стало известно о начале работ по расширению производства этих самолетов, в том числе и с расчетом на экспорт, отмечает Military Watch Magazine.

Издание обратило внимание на то, что Су-35 имеют явное преимущество над истребителями Mirage 2000, F-16 и Су-27, стоящими на вооружении Украины. «Подтверждено, что в Су-35 уже интегрирован и новый класс ракет класса «воздух-воздух» Р-77М, что усилило боевой потенциал машин и устранило один из главных недостатков по сравнению с конкурентами из Китая и США», - говорится в статье.

Опыт Гражданской войны в США может помочь России и Украине

Российская армия может повторить стратегию президента Авраама Линкольна, которую он использовал во время Гражданской войной в США, и прорвать линию обороны Украины, нанеся ей сокрушительный удар. Об этом предупредил на страницах журнала The National Interest бывший офицер ВМС США, заведующий кафедрой морской стратегии имени Джозефа Колдуэлла Уайли при Военно-морском колледже Джеймс Холмс.

Эксперт напомнил, что во время Гражданской войны в США южанам достаточно долгое время удавалась отражать атаки, используя извилистый оборонительный периметр, но после того, как армия Севера сосредоточила усилия на одновременном ударе в разных точках, она лишила их возможности перемещать резервы и прорвала оборону. «Российская армия в итоге может повторить победную стратегию Линкольна, своевременно сосредоточив наступательные усилия для прорыва вглубь Украины. Перспективы же украинского прорыва, наоборот, крайне тусклые», - констатировал он.

Cybertruck станут мишенями для ВВС США

Американские военные намерены закупить новейшие электромобили Cybertruck от Tesla, чтобы использовать их для испытаний ракет и тренировок. Об этом пишет Bild.

По информации издания, два Cybertruck входят в программу закупок Центра испытаний ВВС. В документах отмечается, что они включены в план испытаний, так как в зоне боевых действий могут быть использованы потенциальными противниками США. «Военное применение стального монстра от Tesla продемонстрировал ранее [глава Чечни] Рамзан Кадыров», - говорится в статье.