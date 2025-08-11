Зеленский выступил с обращением перед встречей Путина и Трампа

Владимир Зеленский на фоне готовящейся встречи президентов РФ и США заявил, что Россия хочет обмануть Америку. Об этом украинский политик заявил в обращении, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.

Напомним, что 15 августа на Аляске пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. СМИ сообщали, что Зеленский может лично туда приехать во время переговоров российского и американского лидеров, однако трехстороннюю встречу пока проводить не планируется.

«Наша команда работает с Соединенными Штатами Америки — ни одного дня не останавливаем коммуникацию относительно того, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку — мы не допустим этого», — заявил глава украинских властей.

Кроме того, Зеленский заявил, что Киеву «нужны санкции, нужно давление». Он считает, что Западу следует приложить усилия, чтобы остановить экономику России.

В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявлял, что Зеленский будет препятствовать любому возможному соглашению Путина и Трампа, поскольку он не может позволить себе добровольно выводить войска. Кроме того, он считает их встречу поражением Украины, поскольку с начала СВО Киев стремился изолировать Москву.