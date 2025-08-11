На Украине раскрыли реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа

Владимир Зеленский пытался изолировать Россию, из-за чего воспринимает встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом как поражение Украины. Как сообщает aif.ru, об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

Напомним, что 15 августа на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа. СМИ сообщали, что Зеленский может лично туда приехать во время переговоров российского и американского лидеров.

«Встреча Путина и Трампа для Киева — большой минус, потому что для Зеленского — это триумф российской дипломатии. Россию хотели изолировать, а тут проводят встречу на таком уровне. Однако нужно дождаться результатов встречи», — сказал Царев.

СМИ: ЕС пытается протащить Зеленского на встречу Путина и Трампа

Он добавил, что за продолжение боевых действий сейчас выступают сам Зеленский и его европейские союзники. Большинство украинцев же против продолжения конфликта с Россией — они считают, что бои нужно остановить по линии соприкосновения. По мнению бывшего депутата, Зеленскому будет крайне сложно добровольно вывести войска с какой-либо территории, и он будет до последнего бороться, чтобы сорвать возможные соглашения Путина и Трампа.