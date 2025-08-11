Соединенные Штаты должны убедить руководство Российской Федерации, что Украина должна оставаться вооруженным до зубов государством на востоке Европе, сообщает The Washington Post (WP).

«Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, такой план может послужить альтернативой вступлению Украины в Североатлантический альянс.

В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры РФ и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

Ранее лидеры ряда стран Европы перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа поддержали усилия хозяина Белого дома, направленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать главе американского государства дипломатическую поддержку, но при этом они также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку украинской стороне в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить ограничительные меры против Российской Федерации.