Найден парадокс в отношениях России и Грузии

Перспективы восстановления дипломатических отношений России и Грузии на данный момент неясны, несмотря на укрепление экономических связей двух стран. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«Несмотря на интенсивные гуманитарные и экономические связи, перспективы восстановления официальных дипломатических отношений крайне неопределенные», — указала она.

По мнению политолога, в российско-грузинских отношениях существует парадокс: товарооборот между странами продолжает расти, Грузию посещает огромное количество туристов из России, однако это не приводит к нормализации официальных контактов. Главным препятствием этому эксперт назвала статус Абхазии и Южной Осетии — регионов, которые Москва признает как независимые государства, а Тбилиси считает своей временно оккупированной территорией.

