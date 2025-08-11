Раскрыто, к чему может привести встреча Путина и Трампа

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может привести к ослаблению вторичных санкций и снижению тарифного давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона. Об этом в статье для Times of India заявил бывший индийский дипломат Аджай Бисария.

Он отметил, что Индия приветствует встречу глав двух государств в Аляске. Нью-Дели является ключевой заинтересованной стороной, поскольку мир в Европе может сопровождаться «возможностью устранить сопутствующий ущерб, нанесенный индо-американским отношениям».

Напомним, что в конце июля Трамп объявил о введении тарифа в 25% на товары из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». Кроме того, на прошлой неделе Вашингтон ввел дополнительную пошлину в 25% на импорт за закупки российской нефти.

15 августа на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа. Ее назначили после того, как Москву посетил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Ожидается, что ключевой темой переговоров будет урегулирование конфликта на Украине.