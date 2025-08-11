Стало известно об отсутствии сил у Европы для поддержки Киева

У Европы нет достаточных сил для поддержки Киева как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения боевых действий, пишет Times.

Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать бывшую советскую республику в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечении режима прекращения огня, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Ранее лидеры ряда стран Европы перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа поддержали усилия хозяина Белого дома, направленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать главе американского государства дипломатическую поддержку, но при этом они также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку украинской стороне в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить ограничительные меры против Российской Федерации.