Трамп жертвует пешкой: как США сдают Украину

США жертвуют Украиной, чтобы «на время» помириться с Россией и ослабить связи Москвы и Пекина. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Леонид Крутаков.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз говорил, что попытка создать альтернативу доллару в рамках БРИКС — «это война». По мнению Крутакова, основной конфликт Москвы и Вашингтона кроется именно в этом.

«Поэтому Соединенные Штаты решают реально глобальную, серьезную для себя проблему. И они в рамках этой своей внутренней логики действуют очень четко, взвешенно. Фронт основной у них — это Китай. И они готовы пожертвовать пешкой в этой игре — Украиной — ради того, чтобы на время замириться с Москвой и ослабить связку России с Китаем», — заявил политолог.

Также Крутаков высказался о встрече президента России Владимира Путина с Трампом, которая должна пройти 15 августа на Аляске. По мнению эксперта, переговоры готовились заранее, а спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф ехал в Кремль на встречу с Путиным с «неким пониманием ситуации и предварительными договоренностями». Политолог подчеркнул, что Вашингтон не защищает интересы России или Украины, а преследует собственные цели.