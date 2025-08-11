«Микроагрессия и провокация»: эксперт о возможном поведении Трампа на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным может попытаться сыграть на публику, так как придерживается методов провокаций. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» политолог-международник Руслан Панкратов.

По словам эксперта, Путин будет придерживаться линии структурного, прагматичного диалога, а Трамп может играть за публику.

«Трамп, несмотря на демонстративную самоуверенность, будет проявлять признаки напряжения, микроагрессии и возможной потери контроля в моменты нападок или непредвиденных вопросов. Его метод — провокация, но в стрессовых ситуациях — уход в шаблонные, предсказуемые формы коммуникации», — пояснил эксперт.

При этом, по словам политолога, игра на публику Трампа будет направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию в США, это может быть сделано «даже в ущерб реальному прогрессу на дипломатических переговорах».

«Что бы США не делали во вне, это всегда повестка для внутреннего потребления исключительно местным электоратом. Именно поэтому, возможны демонстративные жесты и заявления, которые президент США не сможет или не захочет реализовать», - отметил Панкратов.

Политолог обратил внимание на то, что подобные действия грозят рядом рисков для Трампа, так как, выводя дискуссию в пространство популизма, он может «заработать образ непоследовательного и уязвимого партнера, склонного к эмоциональным срывам и манипуляциям». На этом фоне президент России покажет уверенное доминирование, максимально используя собранность и жесткий контроль над эмоциями.

Встреча президентов России и США состоится 15 августа на Аляске. Стороны намерены обсудить, по предварительным данным, ключевые вопросы международной повестки, урегулирование ситуации на Украине, двусторонние отношения и инвестиции в арктический макрорегион.

При этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калласс объявила экстренный сбор глав МИД европейских стран из-за саммита Путина и Трампа. Она заявила, что Киев и Брюссель должны быть включены в процесс заключения любого соглашения между Вашингтоном и Москвой относительно украинского конфликта.