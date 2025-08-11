Страны ЕС хотят обеспечить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому место за столом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет газета Politico.

В понедельник главы МИД стран Евросоюза и глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига проведут срочную встречу по видеосвязи, целью которой станет «обеспечение места за столом переговоров на Аляске для Владимира Зеленского».

На этом фоне газета The New York Times писала, что Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа без представителей Украины.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.