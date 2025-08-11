В Британии раскритиковали отказ Украины отдавать территории России
Принципиальная позиция Украины, которая отказывается уступать какие-либо территории России, нереалистична.
Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Позиция Киева о том, что никакая территория не может быть уступлена, является принципиальной, но в то же время нереалистичной при нынешнем положении дел. Принципиальное различие заключается в уступке территории де-факто и де-юре», — говорится в сообщении издания.
Как говорится в материале FT, фактическое признание российской оккупации некоторых территорий как жестокой реальности — в контексте более широкого мирного соглашения — может быть необходимым.
NYT: решение Зеленского по территориям вызовет гнев Трампа
15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.