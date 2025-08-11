Посол: «вся Украина молится» перед встречей Путина и Трампа

Вся Украина «молится» о том, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «принесла отличные результаты». Об это заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает газета The Hill.

Маркарова также заявила, что ценит стремление Трампа положить конец войне и недавнюю поездку вице-президента Джей Ди Вэнса в Британию для обсуждения усилий Трампа по достижению мира.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.