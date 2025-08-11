Генсек НАТО назвал переговоры на Аляске «проверкой Путина»

Генсек НАТО назвал переговоры на Аляске «испытанием для Путина». Президент России на переговорах с главой США покажет, действительно ли он настроен закончить конфликт на Украине, сказал Рютте в интервью ABC News.

При этом глава Североатлантического альянса надеется, что встреча двух президентов станет важным шагом в процессе мирного урегулирования. Если так произойдет, то это может положить начало переговорам о территориях, сказал он.

«Россия де-факто контролирует часть украинских земель — это должно быть фактическим признанием, а не политическим де-юре», — сказал Рютте.

Он также заявил, что верит в намерение Трампа не позволить России достигнуть договоренностей, которые бы «вознаградили ее за военный конфликт».

В ночь на субботу стало известно, что президенты России и США проведут саммит на Аляске 15 августа. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.