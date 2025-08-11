Пока вы спали: изменения на "Госуслугах" и поддержка плана Трампа по Украине в Европе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Страны Северо-Балтийской восьмерки поддержали план Трампа по Украине

Страны Северо-Балтийской восьмерки выразили поддержку инициативе президента США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Но при этом в заявлении подчеркивается, что NB8 продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь, а также поддержит санкции против Москвы.

Группа, включающая Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию, стремится способствовать достижению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

ВСУ перебросили к Тихому не успевшие восстановиться подразделения

В районе Тихого на Харьковщине украинское командование направило подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, которые еще не восстановили свою боеспособность. Об этом сообщает ТАСС.

Российские силовые структуры отметили, что ситуация там стала критической, и есть риск окружения нескольких украинских подразделений. В целом, напряженность в этом районе продолжает расти, создавая угрозу для украинских сил и их позиций.

Для "Госуслуг" введут новые строгие стандарты качества

Правительство РФ планирует внедрить новые строгие стандарты качества предоставления государственных услуг, назначая ответственных кураторов для каждого сервиса. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках реформы каждый человек сможет получать комплексные решения для своих жизненных ситуаций, таких как оформление пенсии или регистрация рождения, без необходимости разбираться в деталях работы ведомств.

Также вводятся региональные "конструкторы" услуг, которые позволяют адаптировать сервисы под особенности конкретных территорий, делая их более удобными и быстрыми для граждан.

Россиянам рассказали, каким категориям граждан ждать повышения пенсий в сентябре

Гражданам, достигшим 80 лет, инвалидам первой группы и пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе, в сентябре должны повысить пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

Перерасчет происходит автоматически и начинается с первого числа месяца, следующего за событием, например, с сентября для тех, кто прекратил работу или получил инвалидность в августе.

В результате такие пенсионеры получат увеличенные выплаты, включая удвоенную фиксированную часть страховой пенсии и дополнительные надбавки за уход или иждивенцев.

На Солнце произошел мощный выброс плазмы

На Солнце зафиксирован мощный и быстрый выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей звезды. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс охватил площадь около 500 тысяч километров, что составляет треть видимого солнечного диска, и произошел в западном полушарии звезды.

Специалисты отмечают признаки направления части вещества и магнитных полей в сторону Земли, что может повлиять на геомагнитную обстановку.