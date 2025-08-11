Зеленский запаниковал перед встречей Путина и Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в паническом состоянии из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Мы слышим, что он злой, грустный, в каком-то смысле даже в паническом состоянии по поводу того, что Путин и Трамп встречаются в пятницу", - подчеркнул он.

Стало известно о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

По оценке военного аналитика, в Киеве крайне расстроены тем, что против России не были введены обещанные Трампом санкции. 15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске.

Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.