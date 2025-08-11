Австралия признает Палестину на ГА ООН в сентябре

Австралия признает Палестину государством на генассамблее ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«Австралия признает право палестинского народа на собственное государство...», — цитирует политика Sydney Morning Herald.

Премьер Канады Марк Карни ранее также заявил, что Оттава может признать Палестину в сентябре.

При этом президент США Дональд Трамп предупредил Канаду, что в случае, если она признает независимость Палестины, в процессе заключения торговой сделки Вашингтона и Оттавы возникнут проблемы.