Несколько дней назад стало известно, что Соединенные Штаты передали Тайваню четыре десятка танков Abrams. Американцы уже много лет накачивают остров оружием, пытаясь превратить его в крепость. Они не хотят, чтобы он вернулся в состав КНР. Как отметили китайские журналисты, Пекин не собирается отказываться от этих территорий.

«Когда Китай решит наконец объединиться, у него будет к России только одна просьба», – пишут авторы китайского издания Sohu.

Обозреватели Sohu подчеркивают колоссальный разрыв в военно-экономическом потенциале между континентальным Китаем и Тайванем. По их мнению, это сводит к минимуму препятствия для интеграции территорий. Главный вопрос – реакция международного сообщества. В связи с этим, Пекин рассчитывает на поддержку России.

«Китай рассчитывает на верность России своим обязательствам», – отмечают в китайских СМИ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Китайские эксперты указывают, что США давно рассматривают Тайвань как инструмент сдерживания влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В случае обострения ситуации возможно вмешательство США с привлечением союзников, таких как Япония, Филиппины и Австралия, а также введение экономических санкций против КНР. Поэтому позиция России приобретает особое значение. Россия, как влиятельный мировой игрок, обладает значительным весом на мировой арене и является северным соседом Китая.

В Пекине надеются, что Москва сохранит свою позицию по Тайваню и будет отстаивать ее на международных площадках, пишет АБН24.

«Сохранение Россией прежней позиции станет оптимальной поддержкой для Китая. Кроме того, это обеспечит безопасность северных рубежей КНР, позволяя сконцентрировать усилия на Тайваньском проливе», – считают китайские аналитики.

