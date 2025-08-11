Страны Северо-Балтийской восьмерки поддержали план Трампа по Украине

Государства Северо-Балтийской восьмерки, куда входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, поддержали инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на совместное заявление, размещенное на официальном портале правительства Норвегии.

"Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы <...> заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы", – говорится в документе.

Страны также выразили готовность внести дипломатический вклад в данную работу, "сохраняя при этом существенную военную и финансовую поддержку Украины", а также ограничительные меры в отношении РФ.

Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, который состоялся 6 августа.

Через некоторое время глава Белого дома сообщил, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, заявив, что стороны в ближайшие дни будут заниматься подготовкой переговоров.