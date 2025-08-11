США предрекли землетрясение и цунами

Прибрежной зоне США грозит землетрясение свыше девяти баллов, сопровождаемое огромным цунами. Такое развитие событий предрекло британское издание Daily Mail.

Отмечается, что по результатам исследования были выявлены признаки геостатической активности в Каскадной зоне субдукции. В частности, речь идет о четырех огромных сегментах разлома длиной 970 километров, протянувшихся от Канады до Калифорнии.

Подчеркивается, что подземные толчки могут привести не только к разрушению инфраструктуры, но и к загрязнению воды и воздуха. В последний раз подобное событие происходило в 1700 году, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло землетрясение. Толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. Некоторые жители выбежали на улицу.