Стало известно о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заставила столкнуться с дилеммой главу Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале итальянской газеты La Stampa.

«Если ему [президенту Украины] не удастся обратить вспять разворот Вашингтона на 180 градусов, Зеленский рискует превратиться из героического лица сопротивления в жертву поражения, вынужденную смириться с потерей территорий», — пишет автор.

По данным издания, по-прежнему неизвестно, сможет ли Европа поддержать Киев, если глава Белого дома решит полностью прекратить помощь со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Незадолго до этого глава Белого дома, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».